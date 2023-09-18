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        Iğdır'da "kan davası" nedeniyle 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası

        Iğdır'da "kan davası" nedeniyle 4 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle Eskişehir'de yargılanan sanık, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:44
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        Iğdır'da "kan davası" nedeniyle 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
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        Iğdır'da "kan davası" nedeniyle 4 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle Eskişehir'de yargılanan sanık, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olayın ardından firar eden, 2022 yılında yakalanan ve tutuklanan Süleyman Ö'nün (79), Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında karar açıklandı.

        Mahkeme heyeti, sanık hakkında, "kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, iki kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 29 yıl ile "ruhsatsız silah kullanmak" suçundan da 5 yıl olmak üzere 34 yıl hapis cezasına hükmetti.

        Iğdır'da, Haziran 2013'te, aralarında "kan davası" bulunan 4 kişiyi pusu kurarak öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 7 kardeş gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı.

        2015 yılında Eskişehir'de karara bağlanan davada Cevdet ve Enver Ö. kardeşler 4'er kez müebbet, 2'şer kez 13 yıl 4'er ay ve yine 2'şer kez 10 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırılmışlardı.

        Eskişehir'de, 3 Ocak 2019 yılında, Yargıtay'da kararın bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar değişmemişti.

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