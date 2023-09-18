Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 4 bin 678 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. 4 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca ve tabancalara ait 12 fişek ele geçirildi.
Umuma açık 86 yerin denetlendiği uygulamada, eksiklikleri tespit edilen 2 işletmeye yasal işlem yapıldı.
Trafik ekiplerince 512 araç kontrol edilirken 16 sürücüye toplam 36 bin 280 lira idari ceza verildi.