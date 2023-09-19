Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'ndaki tören, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ekrem Dumlu tarafından çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Dumlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Dumlu'nun konuşmasının ardından şiirler okundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gaziler günü temasıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğretmene Vali Hüseyin Aksoy tarafından ödülü verildi.

Törene, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.