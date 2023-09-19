Eskişehir'de otomobilinde 2 tabanca,1 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı yakalandı
Eskişehir'de otomobilinde 2 tabanca, 1 tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı yakalandı.
Eskişehir'de otomobilinde 2 tabanca, 1 tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, 1,56 gram metamfetamin, 2 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.Y'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.