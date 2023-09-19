Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de otomobilinde 2 tabanca,1 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı yakalandı

        Eskişehir'de otomobilinde 2 tabanca, 1 tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de otomobilinde 2 tabanca,1 tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de otomobilinde 2 tabanca, 1 tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı yakalandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Polis ekiplerince araçta yapılan aramada, 1,56 gram metamfetamin, 2 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.Y'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        Şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü
        Şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü
        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Eskişehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Eskişehir'de eski hükümlü iki kişi İŞKUR desteğiyle iş kurdu
        Eskişehir'de eski hükümlü iki kişi İŞKUR desteğiyle iş kurdu
        Iğdır´daki kan davasının 79 yaşındaki sanığına 4 kez ağırlaştırılmış müebbe...
        Iğdır´daki kan davasının 79 yaşındaki sanığına 4 kez ağırlaştırılmış müebbe...