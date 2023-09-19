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        Eskişehir'de annesini öldürüp 3 kadını yaraladığı iddia edilen sanık ile babası yargılanıyor

        Eskişehir'de annesini öldürüp 3 komşusunu yaraladığı iddia edilen sanık ile babasının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:21
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        Eskişehir'de annesini öldürüp 3 kadını yaraladığı iddia edilen sanık ile babası yargılanıyor
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        Eskişehir'de annesini öldürüp 3 komşusunu yaraladığı iddia edilen sanık ile babasının yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk sanık İ.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. İ.A'nın tutuklu yargılanan babası Erkan A. (42) ile öldürülen Serap Bor'un (35) avukatları ile yakınları ise salonda hazır bulundu.

        Kapalı yapılan duruşmada, sanık ve tanıkların beyanları alındı.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Kasım'a erteledi.

        Duruşma öncesinde, kentteki kadın platformu üyeleri Adliye Sarayı önünde Serap Bor'un ailesine destek için toplandı.

        - Olay

        Geçen yıl 19 Mayıs'ta, 15 yaşındaki İ.A. annesi Serap Bor'u Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'ndaki iki katlı evinin üst katında, Ayşe Altın (60), Türkan Çimen (50) ve Döndü Çayır'ı ise bu binanın yanındaki kapalı alanda pompalı tüfekle ateş ederek vurmuştu. Bor, olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 3 kadın ise hastaneye kaldırılmıştı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.A'yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve Serap A'nın bir yıl önce boşandığı eşi E.A'yı da başka adreste yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklanmıştı.

        - İddianameden

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.A. hakkında annesi Serap Bor'a karşı eyleminden dolayı "üstsoydan akrabayı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis, annesinin 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapsi istendi.

        İddianamede, azmettirici olduğu öne sürülen babanın da bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

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