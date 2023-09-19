Eskişehir'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Selim A. idaresindeki 26 AHC 901 plakalı hafif ticari araç, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Liman Caddesi'nde 26 AHS 918 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklette bulunan Metin Koç (19) ile Huzeyfe Doğan (15) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Koç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı Huzeyfe Doğan ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin sürücü Selim A. gözaltına alındı.