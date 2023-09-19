İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterdeki Türk pilotun cenazesi Eskişehir'e ulaştı İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterde iki Kırgız mürettebat üyesiyle hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuk'un (29) cenazesi Eskişehir'e getirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterde iki Kırgız mürettebat üyesiyle hayatını kaybeden pilot Mehmet Akif Tutuk'un (29) cenazesi Eskişehir'e getirildi.

Orman Genel Müdürlüğü personeli tarafından İzmir’den helikopterle Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı’na getirilen Tutuk'un cenazesi yakınları tarafından karşılandı.

Cenaze aracına alınan Tutuk'un naaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Tutuk'un Türk bayrağına sarılı tabutu morga taşındığı sırada yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de morga gelerek Tutuk'un yakınlarına destek oldu.

Tutuk'un cenazesi yarın öğle vakti Vişnelik Mahallesi’nde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.

​​​​​​​Kahramanmaraş doğumlu Tutuk'un, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme ve Gaziantep Sivil Havacılık Pilot Okulundan mezun olduğu ve 6 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi.

- Kaza

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek, kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Helikopterdeki Mehmet Akif Tutuk ile Kırgız mürettebat üyeleri Agaev Olek ile Ianshanlo Lamzar'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmış, baraj gölünde yapılan çalışma sonucu Olek ile Lamzar'ın cenazelerine dün, Tutuk'un cenazesine de bu sabah ulaşılmıştı.

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