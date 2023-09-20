Eskişehir'de kamyonetin çarptığı yaşlı kadın öldü
Eskişehir'de kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Eskişehir'de kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, N.U. idaresindeki 26 AGT 673 plakalı kamyonet, merkez Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Mehlika Saçbüken'e (73) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Saçbüken, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü N.U. gözaltına alındı.