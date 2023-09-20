ESOGÜ Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan kişi tıp fakültesini kazandı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan Semanur Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak görev yapan Semanur Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, hastanede hasta bakıcılık yaparken Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Semanur Çetinkaya'nın Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak tarafından kabul edildiği belirtildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman'ın da bulunduğu görüşmede, Rektör Prof. Dr. Çolak başarısından dolayı Çetinkaya'yı kutladı.

Çolak, Çetinkaya'ya tıp eğitiminde başarı diledi.

Çetinkaya ise çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğini ve çocuk doktoru olmak istediğini dile getirdi.