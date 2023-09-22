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        Eskişehirli kadın master atlet, rekorlarını 2024'te geliştirme peşinde

        DENİZ AÇIK - Yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda 57 yılda yüzlerce madalya kazanan Eskişehirli master atlet Ayşe Babür (67), "üç adım atlama" ve "yüksek atlama"da kendisine ait balkan rekorlarını 2024 yılında geliştirmek için çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:10
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        Eskişehirli kadın master atlet, rekorlarını 2024'te geliştirme peşinde
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        DENİZ AÇIK - Yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda 57 yılda yüzlerce madalya kazanan Eskişehirli master atlet Ayşe Babür (67), "üç adım atlama" ve "yüksek atlama"da kendisine ait balkan rekorlarını 2024 yılında geliştirmek için çalışmalara başladı.

        Atletizmle 10 yaşında tanışan ve 57 yıldır Türkiye'deki çeşitli organizasyonlar ile Balkan şampiyonalarına katılan Ayşe Babür, "üç adım atlama", "çekiç atma" "yüksek atlama", "gülle atma", "4x50 bayrak" ve "karma bayrak" branşlarında boy gösterdi.

        İstanbul'da 18-19 Mart'taki Balkan Masterler Salon Şampiyonası'nda üç adım atlamada 6,57 metre ve yüksek atlamada 1,05 metre ile rekor kırıp, altın madalyanın sahibi olan Babür, Muğla'da 14-16 Haziran'da düzenlenen Tazelenme Olimpiyatları, İzmir'de 19-20 Ağustos'taki Türkiye Masterler Şampiyonası. ve 1-3 Eylül'de yine İzmir'de düzenlenen Balkan Masterler Şampiyonası'nda başarılı bir performans ortaya koydu.

        Ayşe Babür, balkan rekoru sahibi olduğu iki branşın yanı sıra; Tazelenme Olimpiyatları'nda 1 kilometre yürüyüş ve 4x50 bayrak, Türkiye Masterlar Şampiyonası ile Balkan Masterlar Şampiyonası'nda da karma bayrak yarışında altın madalya kazandı.

        Tecrübeli sporcu, 2024'te Bursa'da düzenlenecek Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası'nda rekorlarını geliştirmek için her gün düzenli antrenman yapıyor.

        Emekli memur olan Ayşe Babür, AA muhabirine, Muğla'da 14-16 Haziran'da düzenlenen Tazelenme Olimpiyatları'nda Anadolu Üniversitesi takımında yer bulduğunu, 1 kilometre yürüyüş ve 4x50 bayrak yarışında birincilik, gülle atmada da 3'üncülük elde ettiğini söyledi.

        Tazelenme Olimpiyatları'nda 1 kilometreyi 18 dakikada yürüdüğünü ifade eden Babür, "Gülleyi de 8 metreye ulaştırdım. Bu yıl takım olarak ilk kez katıldığımız Tazelenme Olimpiyatları'nda 17 madalya ile birinci olduk. İzmir'de 19-20 Ağustos'ta yapılan Türkiye Masterlar Şampiyonasında iyi dereceler yaptım. Üç adım atlama, yüksek atlama, çekiç atma ve karma bayrak koşusunda 4 birincilik aldım. Yüksek atlamada 1,05 metre, çekiç atmada 20,76 metre, üç adım atlamada 6,5 metre derecelerini yaptım. Bunlar en iyi derecelerimdi. 4x50 bayrak yarışında da altın madalyaya ulaştık." ifadelerini kullandı.

        - "Daha iyi dereceler yapmak istiyorum"

        Babür, 1-3 Eylül'de İzmir'de düzenlenen Balkan Masterler Şampiyonası'na katıldığını belirterek, bu şampiyonada yüksek atlamada 1,05 metre, üç adım atlamada yine 6,5 metre, çekiç atmada da 20,78 metreye ulaştığını kaydetti.

        Balkan Masterler Şampiyonası'nı madalyalarla tamamladığını anlatan Babür, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Balkan Şampiyonası'ndaki karma bayrak yarışında da rekor kırıp, altın madalya kazandık. 3 altın madalya kazandım. Sadece çekiç atma branşında gümüş madalya aldım. 2021 yılında üç adım atlamada 6,57 metre ile tüm zamanların Balkan rekorunu kırmıştım. Bu rekoru hala kıran olmadı. Yüksek atlamada da yine 1,05 metreyle rekor bana ait. Her zaman daha iyi dereceler yapmak istiyorum. Son iki şampiyonanın arka arkaya olması nedeniyle sağ dizimde ödem oluştu. Onun iyileşmesini bekliyorum. İnşallah kısa zamanda düzelir. Bundan sonraki hedefim; iyi çalışıp, 2024 yılının mart ayında Bursa'da düzenlenecek Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda derece alıp, Avrupa Masterler Atletizm Şampiyonası'na katılmak."

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