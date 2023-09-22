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        Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:54
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        Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesine bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Yukarıkartal Mahallesi'nde yaşanan 1500 metre kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, Kütahya'dan iki araçla gelen 4 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği, bu kişilerin çaldıkları kabloyu Kütahya'da bir hurdacıya sattıklarını tespit etti.

        Jandarma ekiplerince Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı" suçundan tutuklandı.

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