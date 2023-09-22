Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan 16 kişiye para cezası uygulandı

        Eskişehir Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız aramalarla meşgul eden 16 kişiye 27 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan 16 kişiye para cezası uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız aramalarla meşgul eden 16 kişiye 27 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 2023 yılında il genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 61'inin asılsız veya gereksiz çağrılardan oluşturduğu belirtildi.

        Bu durumun kamu personeli ile araç ve gereçlerinin fuzuli olarak meşguliyetine sebebiyet verdiği ve gerçek acil durumu olanlara süratle ulaşılmasını engellediği vurgulanan açıklamada, "112 Acil Çağrı hattından gerçek acil durumu ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için usulsüz arama yaparak hatları meşgul eden şahısların bu menfi davranışlarından vazgeçirilmesi ve bu kişilerin sayılarının düşürülmesi için Valiliğimizce 2023 yılı içinde 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız/gereksiz aramalarla meşgul eden 16 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesi gereğince 27 bin 500 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, Türk Ceza Kanunu kapsamına giren fiiller hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
        Beylikova'da hobi bahçesinden kaçan 2 deve kuşu bulundu
        Beylikova'da hobi bahçesinden kaçan 2 deve kuşu bulundu
        2 kişinin öldüğü kavganın sanığı: Bıçağı sağa sola savurdum, öldürmek istem...
        2 kişinin öldüğü kavganın sanığı: Bıçağı sağa sola savurdum, öldürmek istem...
        Eskişehir'de müzikholde iki kişinin öldüğü bıçakla kavganın sanıkları ilk k...
        Eskişehir'de müzikholde iki kişinin öldüğü bıçakla kavganın sanıkları ilk k...
        Eskişehirli kadın master atlet, rekorlarını 2024'te geliştirme peşinde
        Eskişehirli kadın master atlet, rekorlarını 2024'te geliştirme peşinde
        Eskişehir'de kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü dronla bulundu
        Eskişehir'de kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü dronla bulundu