Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası ve para hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden 500 bin liralık ziynet eşyası ile yaklaşık 150 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden 500 bin liralık ziynet eşyası ile yaklaşık 150 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evden ziynet eşyalarının çalınmasına yönelik başlattıkları çalışma sonucu şüphelilerin H.A. ve K.A. olduğunu belirledi.

Tepebaşı ilçesinde bir evde arama yapan ekipler, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının tamamını ele geçirdi.

Ekipler aramalarda ayrıca 148 bin Türk lirası, toplam değeri 1500 Türk lirasına yakın olan İran riyali, Lübnan poundu, Irak dinarı ve Suudi Arabistan riyaline el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.