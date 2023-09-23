Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen şok uygulamalarda 2 bin 114 kişi sorgulandı, aranan 8 kişi yakalandı.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından mahalleler, ara sokaklar, park ve bahçelerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde şok uygulama yapıldı.

Uygulamada, 2 bin 114 kişi ve 2 bin 755 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı. 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

2 araca çeşitli maddelerden toplam 1902 lira cezai işlem uygulandı. Aramalarda, havalı tabanca, hassas terazi ve muşta ele geçirildi.

Uygulamada, bir hırsızlık şüphelisi ile kentte 8 ayrı faili firar olaya karıştığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Ayrıca, Polis Merkezi Amirlikleri Güven Masası'na müracaatta bulunan 255 vatandaşa yardım edildi.

- Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Tepebaşı ilçesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, şüpheli S.E. gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramada ise 11 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.