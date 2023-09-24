Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

        Kent merkezinin ortasından geçen, gondolların ve Esbot'ların yol aldığı turizmin cazibe noktası Porsuk Çayı'nı görenler şaşırıyor.

        Çayın renginin kahverengine dönüdüğünü gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameraları ile o anları kayıt altına aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?

        Benzer Haberler

        Eskişehirspor'un kuruluş yıl dönümünde meşaleli kutlama
        Eskişehirspor'un kuruluş yıl dönümünde meşaleli kutlama
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası ve para hırsızlığının 2 şüphelisi tutu...
        Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası ve para hırsızlığının 2 şüphelisi tutu...
        Eskişehir'de çiftçilere 19 milyon 257 bin lira tarımsal destek ödemesi yapı...
        Eskişehir'de çiftçilere 19 milyon 257 bin lira tarımsal destek ödemesi yapı...
        Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan 16 kişiye par...
        Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan 16 kişiye par...