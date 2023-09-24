Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.
Giriş: 24.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:00
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.
Kent merkezinin ortasından geçen, gondolların ve Esbot'ların yol aldığı turizmin cazibe noktası Porsuk Çayı'nı görenler şaşırıyor.
Çayın renginin kahverengine dönüdüğünü gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameraları ile o anları kayıt altına aldı.