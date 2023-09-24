Raylı sistem vagonu ve elektrikli otobüs üreten firma birçok ülkeye ihracat yapıyor YAVUZ EMRAH SEVER - Yeni nesil raylı sistem vagonları ile elektrikli ulaşım araçlarının tasarımı ve üretimi alanında faaliyet gösteren ve merkezi Ankara'da bulunan bir firma, birçok ülkeye ihracat yapıyor.

YAVUZ EMRAH SEVER - Yeni nesil raylı sistem vagonları ile elektrikli ulaşım araçlarının tasarımı ve üretimi alanında faaliyet gösteren ve merkezi Ankara'da bulunan bir firma, birçok ülkeye ihracat yapıyor.

Eskişehir'de ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde 3 gün süren "Raylı Sistemler, Altyapı ve Teknolojileri Zirve ve Fuarı"nda ürünlerini tanıtan Bozankaya AŞ'nin yetkilileri, ziyaretçilere bilgilendirmelerde bulundu.

Ankara'daki Sincan Organize Sanayi, Başkent Sanayi Bölgesi ve Kahramankazan ilçesinde üretim ve AR-GE çalışmalarını sürdüren şirket, ayrıca İstanbul'da AR-GE faaliyetlerine devam ediyor.

Bozankaya AŞ Satış Direktörü Yiğit Belin, AA muhabirine, hem raylı sistem araçları hem de elektrikli otobüsleri tasarlayıp üreten bir firma olduklarını söyledi.

Yaklaşık 20 gün önce Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı için özel tasarlanan sürücüsüz metro aracını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim ettiklerini belirten Belin, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında İstanbul'a 100 metro vagonu sözleşmemizi imzaladık. Bizim için özel ve çok gurur verici." dedi.

- "Türkiye'nin ilk raylı sistem aracını ihraç eden firmayız"

Elektrikli otobüsler ve batarya sistemleri de tasarlayıp ürettiklerini ifade eden Belin, "Türkiye'nin ilk raylı sistem aracını ihraç eden firmayız. Tayland'ın başkenti Bangkok'a toplamda 123 metro vagonu ihraç ettik. İlk elektrikli otobüsü de tasarlayıp üreten, ihraç eden firmayız. Memleket için çalışmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Belin, ürettikleri araçların sıfır emisyon özelliğine sahip, tamamen elektrikle çalışan taşıtlar olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin elektrikli otobüs, elektrikli sistem ulaşım sistemlerini de 2014'ten başlayarak Malatya'da, Kayseri'de, Elazığ'da, Şanlıurfa'da, Manisa'da, İzmir'de, Konya'da, bununla beraber Eskişehir'de hayata geçirdik. Şu anda Türkiye'deki elektrikli ulaşım projelerinin yaklaşık yüzde 90'ını firmamız sadece üretmiyor, sıfırdan A'dan Z'ye hem tasarlayıp hem üretip hem devreye alan bir firma niteliğinde."

- "Son 10 yılda yaklaşık 700 milyon avroluk döviz ikamesi sağladık"

Dünyanın birçok farklı noktasına ihracatlarının olduğunu dile getiren Belin, "Şu ana kadar Almanya'ya, Lüksemburg'a, Tayland'a, Kanada'ya, ABD'ye, Fransa'ya, Avustralya'ya ve birçok ülkeye ihracat yaptık veya yapmaya devam ediyoruz. 3 binden fazla aracımızı ihraç ettik. Yıllık 30 ila 90 milyon avroluk ihracat, 20 ila 60 milyon avro ise yurt içi üretim yapıyoruz. Hem yurt içine sağlamış olduğumuz yeşil sürdürülebilir elektrikli araçlar hem de yurt dışına ihraç ettiğimiz araçlarla son 10 yılda yaklaşık 700 milyon avroluk döviz ikamesi sağladık." ifadelerini kullandı.

Yiğit Belin, gerçekleştirdikleri ihracattan dolayı Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden gümüş ihracatçı ödülü aldıklarını belirtti.

Sadece araç tasarlayıp üreten bir firma olmadıklarını, teknolojinin ilerlemesiyle gelişen bataryaların sistemlerini de tasarlayıp ürettiklerini vurgulayan Belin, şöyle konuştu:

"Romanya'nın Temeşvar kentine yaklaşık 90 milyon avroluk bir projemiz var. Temeşvar geçen sene Avrupa Birliğinin kültür başkentiydi. Katener (demir yolu taşıtlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan hatların genel adı) olmadan, elektrik hatlarına bağlı olmadan en az 70 kilometre giden tramvaylarımızı teslim etmeye devam ediyoruz."