Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A, F.Ş, G.Ö. ile Ç.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 115,33 gram sentetik uyuşturucu, 44 uyuşturucu hap ile bir tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.