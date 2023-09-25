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        Eskişehir'de firari terör hükümlüsü 2 kişi yakalandı

        Eskişehir'de terör suçundan aranan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:08
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        Eskişehir'de firari terör hükümlüsü 2 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de terör suçundan aranan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan O.Y. ve FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan örgüt mensubu E.R.Ç'nin kentte olduğunu belirledi.

        Şüpheli iki kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlılar, cezaevine teslim edildi.

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