Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Erkan Y. (28) idaresindeki 06 HB 0626 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda, kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi.
Katener direğine çarpan otomobil alev aldı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Erkan Y, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Erkan Y'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.