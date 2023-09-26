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        Eskişehir'in "Ahi Bacı"sı 12 yaşında başladığı kuaförlüğü yarım asırdır sürdürüyor

        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de "Yılın Ahi Bacısı" seçilen kadın kuaförü Cennet Akkaya, 51 yıldır aynı iş yerinde mesleğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:06
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        Eskişehir'in "Ahi Bacı"sı 12 yaşında başladığı kuaförlüğü yarım asırdır sürdürüyor
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        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de "Yılın Ahi Bacısı" seçilen kadın kuaförü Cennet Akkaya, 51 yıldır aynı iş yerinde mesleğini sürdürüyor.

        Mesleğine 1972'de Arifiye Mahallesi Postane Sokak'taki kuaförde çırak olarak başlayan, 6 yıl sonra işletmeyi ustası Zekiye Yapıcı'dan devralan 63 yaşındaki Akkaya, müşterilerine 51 senedir haftanın 6 günü aynı dükkanda hizmet veriyor.

        Bu yıl 18-24 Eylül'de kutlanan "Ahilik Haftası" kapsamında, Valilik, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESESOB) ile Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca (ESKUBER) "Yılın Ahi Bacısı" seçilen, 10'dan fazla ustayı mesleğine kazandıran Akkaya, sağlığı el verdikçe işini devam ettirmek istiyor.

        - "51 yıldır ayaktayım"

        Evli ve 2 çocuk annesi Cennet Akkaya, AA muhabirine, kuaförlüğe merakının ilkokul yıllarında başladığını söyledi.

        Teneffüslerde arkadaşlarının saçlarını ördüğünü anlatan Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ortaokuldayken ağabeyime, 'Ben okuyamayacağım. Beni bir mesleğe verir misin?' dedim. Beni buraya getirdi. O günden beri de çalışıyorum. Ustam Zekiye Yapıcı, astsubay eşinin Amasya'ya tayininin çıkmasıyla işletmeyi bana devretti. 'Müşterilerimi senden başkasına emanet edemem' dedi. 51 yıldır bu dükkandayım, 10 yıldır da yalnız çalışıyorum. Valilik, ESESOB ile odamız, bu yıl 'Ahi Bacılığı' bana layık gördü. Dürüst, eli açık ve güvenilir kişileri seçiyorlar. Herkes "Ahi Bacı" olamıyor. Onur verici ve güzel bir duygu."

        Kuaförlüğün zor bir meslek olduğunu, ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Akkaya, "Bizde perma, boya, saç kesimi, manikür, pedikür ile kaş alma gibi işlemler var. Bir de bunları ayakta yapıyorsunuz. Sadece manikür, pedikür yaparken oturuyorum. Onun dışında 51 yıldır ayaktayım. İnsanlarla iletişiminizin iyi olması gerekiyor. Mesleğimiz ölmez fakat zanaatımızın son temsilcileriymişiz gibi hissediyorum. Artık düzgün kesim, topuz görmüyorum. 'Mesleğimiz bitmiş' diyorum. Müşterinin yüzüne dahi bakmıyorlar. Halbuki iletişim kapıdan girerken başlar." dedi.

        Akkaya, önceden daha yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, kuaförlüğün kabiliyet gerektirdiğini sözlerine ekledi.

        ESKUBER Başkanı Gürdal Sarıkaya da Akkaya ile gurur duyduğunu belirtti.

        "Ahi Bacı" seçilmek için 3 komisyonun onayına ihtiyaç olduğuna değinen Sarıkaya, "Valilik, ESESOB ile odamızdaki bu süreçten sonra 'Ahi Bacı' olabiliyorsunuz. Adaylar, yaptıkları işler ve camiaya kazandırdıklarıyla değerlendiriliyor." diye konuştu.

        Zehra Arıkan da uzun yıllardır müşterisi olduğu Akkaya'nın "Ahi Bacı" seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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