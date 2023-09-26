Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Önceki gün 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda, kontrolden çıkarak tramvay yolundaki katener direğine çarpan otomobilin sürücüsü Erkan Yıldızer (28), tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erkan Yıldızer idaresindeki 06 HB 0626 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda, kontrolden çıkarak tramvay yoluna girmiş, katener direğine çarpan otomobil alev almıştı.
Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Yıldızer, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.