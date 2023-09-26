Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Önceki gün 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda, kontrolden çıkarak tramvay yolundaki katener direğine çarpan otomobilin sürücüsü Erkan Yıldızer (28), tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Erkan Yıldızer idaresindeki 06 HB 0626 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda, kontrolden çıkarak tramvay yoluna girmiş, katener direğine çarpan otomobil alev almıştı.

        Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Yıldızer, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        İstanbul'da boş alanda kimyasal madde paniği!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı

        Benzer Haberler

        Otomobilin direğe çarpıp alev aldığı kazada yaralanan sürücü, kurtarılamadı
        Otomobilin direğe çarpıp alev aldığı kazada yaralanan sürücü, kurtarılamadı
        Eskişehir'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlı yakalandı
        Eskişehir'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlı yakalandı
        Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı
        Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı
        Eskişehir'de aranan kadının 12 yıl önce zehirlenip uçurumdan atıldığı ortay...
        Eskişehir'de aranan kadının 12 yıl önce zehirlenip uçurumdan atıldığı ortay...
        Eskişehir'in "Ahi Bacı"sı 12 yaşında başladığı kuaförlüğü yarım asırdır sür...
        Eskişehir'in "Ahi Bacı"sı 12 yaşında başladığı kuaförlüğü yarım asırdır sür...
        Eskişehir´de ormana sıçrayan anız yangını büyümeden söndürüldü
        Eskişehir´de ormana sıçrayan anız yangını büyümeden söndürüldü