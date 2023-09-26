TEI'nin yerli turbofan motoru TEI-TF6000 TEKNOFEST'te sergilenecek Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-TF6000 turbofan motoru, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir etabında meraklılarıyla buluşacak.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından geliştirilen TEI-TF6000 turbofan motoru, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir etabında meraklılarıyla buluşacak.

TEI'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin lider motor şirketi TEI, Türkiye'nin ilk turbofan motoru TEI-TF6000'i ilk kez, TEKNOFEST'in düzenleneceği İzmir'de ziyaretçilerin ilgisine sunacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Türkiye'nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran gaz türbinli ve pistonlu motorlar teknolojiseverlerle buluşturulacak.

Aynı motor, 27-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3'üncüsü düzenlenecek Eskişehir Endüstri Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşacak.