Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin ev ve eklentilerinin yanı sıra araçlarında yapılan aramalarda 30,5 gram metamfetamin,​10,5 gram esrar,​ 4,62 gram sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak"tan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        TEI'nin yerli turbofan motoru TEI-TF6000 TEKNOFEST'te sergilenecek
        TEI'nin yerli turbofan motoru TEI-TF6000 TEKNOFEST'te sergilenecek
        Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı (2)
        Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı (2)
        Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını...
        Eskişehir'de tramvay hattındaki direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını...
        Otomobilin direğe çarpıp alev aldığı kazada yaralanan sürücü, kurtarılamadı
        Otomobilin direğe çarpıp alev aldığı kazada yaralanan sürücü, kurtarılamadı
        Eskişehir'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlı yakalandı
        Eskişehir'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlı yakalandı
        Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı
        Eskişehir'de 12 yıllık cinayet, polis sorgusunda ortaya çıktı