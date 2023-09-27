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        Eskişehir'de Mevlid-i Nebi Haftası'nda sergi açılışı yapıldı

        Eskişehir'de Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:01
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        Eskişehir'de Mevlid-i Nebi Haftası'nda sergi açılışı yapıldı
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        Eskişehir'de Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Reşadiye Cami Yerleşkesi'nde Diyanet Yayınları Sergisi, Türk-İslam El Sanatları Sergisi ve Mevlid-i Nebi Çadırı'nın açılışı yapıldı.

        Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in konuşma yaptığı açılışa, Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

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