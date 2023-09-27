Eskişehir'de sendika üyeleri okulda öğretmenlerin darbedilmesine tepki gösterdi Eskişehir'de bir ilkokulda 4 öğretmenin darbedildiği iddiasına ilişkin sendika üyeleri tarafından basın açıklaması yapıldı.

Eskişehir'de bir ilkokulda 4 öğretmenin darbedildiği iddiasına ilişkin sendika üyeleri tarafından basın açıklaması yapıldı.

Memur-Sen Eskişehir İl Başkanı İbrahim Akar ve Eğitim Bir-Sen üyeleri, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'ndeki Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Akar, bu eğitim kurumunda görevli öğretmenlere yönelik bir kişi tarafından saldırıda bulunulduğunu söyledi.

Olayda bazı öğretmenlerin hafif yaralandığını ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Bu üzücü olayda 4 öğretmen arkadaşımız yaralanmış, saldırganı okulun içine sokmamak için mücadele etmişlerdir. Öğrencilerin zarar görmemesi için saldırganı okula girmeden etkisiz hale getirmişlerdir. Şiddet olaylarında toplum sıhhatini etkileyecek düzeyde artış olduğu, öğretmen ve öğrencilere yönelik olmak üzere, şiddet vakaları adeta toplumsal bir cinnet seviyesine ulaşmış durumdadır. Artık eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Öğretmenlerimiz, her önüne gelenin kolaylıkla ve cüretkarca hakaret edebildiği ya da şiddet uygulayabildiği kimseler olmaktan çıkarılmalıdır."​​​​​​​

Okula izinsiz girmek istediği iddiasıyla çıkan tartışmada öğretmenleri darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.