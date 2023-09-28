TEI'nin milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, 35 saatlik uçuşla rekor kırdı Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından tasarlanan ve üretilen turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in, kesintisiz 35 saatlik uçuşla rekor kırdığı bildirildi.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından tasarlanan ve üretilen turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in, kesintisiz 35 saatlik uçuşla rekor kırdığı bildirildi.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI-PD170'in AKSUNGUR İHA'sıyla gerçekleştirdiği kesintisiz 35 saatlik uçuş, "milli havacılık motoruyla ulaşılan en uzun uçuş süresi" olarak kayıtlara geçti.

TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR ile önceki uçuşlarında 30 bin feet irtifayı geçerek bu alanda da bir rekor kırmıştı.

TEI'nin milli motoru TEI-PD170 bulunan AKSUNGUR, Ankara'dan havalanıp Çiğli Havaalanı'na giderek Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te katılımcıları selamlayacak.