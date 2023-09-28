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        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 19:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:45
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        Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
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        Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden bastıran dolu ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

        Trafik polisleri seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Görevli ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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