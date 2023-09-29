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        Eskişehir'de haksız fiyat artışına yönelik denetimler yapıldı

        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı denetimlerinde 46 bin 760 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:20
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        Eskişehir'de haksız fiyat artışına yönelik denetimler yapıldı
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        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı denetimlerinde 46 bin 760 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından il genelinde "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı konularında 94 firmada 536 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 22 firmada 110 ürünün denetlendiği belirtildi.

        Tespit edilen aykırılıklar için toplam 46 bin 760 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, "Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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