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        Eskişehir'de "Türk Dünyası Gençlik Dijital Medya Akademisi" projesinin sertifika töreni yapıldı

        Eskişehir'de, Türk Dünyası Vakfı tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Gençlik Dijital Medya Akademisi" projesinin kapanış etkinliği ve sertifika töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 19:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:53
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        Eskişehir'de "Türk Dünyası Gençlik Dijital Medya Akademisi" projesinin sertifika töreni yapıldı
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        Eskişehir'de, Türk Dünyası Vakfı tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Gençlik Dijital Medya Akademisi" projesinin kapanış etkinliği ve sertifika töreni yapıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen törende konuşan Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, vakıf olarak bugüne kadar Eskişehir'de ve komşu illerde de pek çok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Vakıflarının 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği aşamasında daha çok kalıcı eserlerle meşgul olduğunu kaydeden Avcı, "Bu örnek program da gösteriyor ki artık bundan sonra vakfımızın asıl gayesi olan, birinci önceliği olan gençlere yönelik kültürel faaliyetlere ağırlık vermek. Bunun ilk örneklerinden birini de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirmiş olmaktan ötürü çok mutluyuz. Kültür ve Turizm Bakanlığına projemize verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Avcı, projenin bir başlangıç olduğunu, devamının geleceğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu projeleri, özellikle kültür platformunu çok daha kapsamlı olarak inşallah gençlerimizin fiili katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Bunun için elimizde uygun bir örnek de var. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA). Bu EBA projesini biz Milli Eğitim Bakanlığında dershanelerin dönüştürülmesi ve kapatılması sürecinde ek destek bekleyen öğrencilere ve velilere katkı sunmak üzere tasarlamıştık. O gün de öyleydi. Sanıyorum bugün de daha da öyledir. K-12 düzeyinde yani ortaöğretim düzeyinde, dünyanın en büyük orta eğitim portalıdır. İçeriği ve kullanım itibarıyla. Şimdi elimizde böyle bir model, tecrübe varken onu inşallah kültür platformlarına da taşıyabiliriz. Karşılıklı burada üretilenler oraya, orada üretilenler buraya. Bir büyük sinerjinin kapıları açılmış olur inşallah."

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da geleceğin gençlerin olduğunu belirterek geleceğe daha umutla bakabilmek adına gençlerin daha iyi yetişmiş olmalarını önemsediklerini kaydetti.

        Dijital ve sosyal medyanın gün geçtikçe çok yaygınlaşan ve birçok konuyu yönetme noktasında önemli mihenk taşlarından olduğunu dile getiren Aksoy, "Özellikle sosyal medyada dezenformasyon oldukça fazla. Yanlış bilgiler, yanlış yönlendirmeler. O konuda duyarlı olmak, bilgi sahibi olmak ve onlara zamanında müdahale edebilmek oldukça kıymetli. Medya okuryazarlığı oldukça önemli. Bu alanlarda yapılmış olan bu çalışmalardan gençlerimizin geleceğe daha güvenli adım atmalarını da çok ciddi bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Törene, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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