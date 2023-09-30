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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:26
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Şüpheli C.I, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Aramalarda, 2,33 gram sentetik kannabinoid, 0,25 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        - Kapkaç şüphelisi tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesinde kapkaç olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilerinden H.Ş, olayda kullanılan motosikletle seyir halindeyken yakalandı.

        H.Ş'nin sorgusunda hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

        Şüphelinin motosikleti güvenlik amacıyla otoparka çekildi.

        Gözaltına alınan H.S. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - 4 araca hatalı park cezası

        Sosyal medya uygulamaları üzerinde yapılan takip sonucu Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi Şehit Zeynel Toköz Sokak'taki Cumhuriyet Anadolu Lisesi önünde yaya kaldırımı üzerine araçların park edilerek trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü tespit edildi.

        Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde (KGYS) görevli trafik personelince kayıtlarda hatalı park edildiği tespit edilen 4 araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplamda 1744 lira idari para cezası kesildi.

        - Okul servis araçları denetlendi

        Eskişehir'de, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul servis araçları denetimleri kapsamında trafik ekipleri tarafından okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimler yapıldı.

        70 okul servis aracı ve şoförünün kontrol edildiği denetimlerde, kusurlu görülen 5 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 31 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

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