Eskişehir'de "10. Mantık Koordinasyon Toplantısı ve Klasik Mantıkta Beş Sanat Sempozyumu" başladı Eskişehir'de, "10. Mantık Koordinasyon Toplantısı ve Klasik Mantıkta Beş Sanat Sempozyumu", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi'nde başladı.

Eskişehir'de, "10. Mantık Koordinasyon Toplantısı ve Klasik Mantıkta Beş Sanat Sempozyumu", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi'nde başladı.

Pek çok üniversiteden öğretim görevlisinin katılımıyla gerçekleşen 2 gün sürecek etkinlikte, mantık ve sanata dair 19 konuya değinilecek.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, bilimsel etkinliklere değer verdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Onat'ın "Salih amel, bugünün şartlarında ikidir. Biri bilim, diğeri ise sanat." sözünü anımsatan Yıldırım, "Biz de bugün bir 'salih amel toplantısı' içindeyiz. Bilimle, sanatla ilgili sunumlarımız olacak. İlahiyatları, ne kadar bu manada, vahiyle aklı birlikte değerlendirme yönünden motive edebilirsek, ileride insanımızın manevi hayatıyla ilgili daha sağlıklı bilgi üretme şansımız olacak." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal da sempozyumun yeni ufuklar açacağını dile getirdi.

Etkinlikte işlenecek konuların geniş yer tuttuğunu anlatan Ünal, "Çalışma alanları sanat olan uzman isimlerin yapacağı konuşmaların dikkati çekeceğini tahmin ediyorum. ESOGÜ İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu toplantının Eskişehir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.