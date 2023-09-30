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        Eskişehir'deki kahvehanelerde kumar denetimi yapıldı

        Eskişehir'de bazı kahvehanelerde, kumar oyunlarının engellenmesine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:04
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        Eskişehir'deki kahvehanelerde kumar denetimi yapıldı
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        Eskişehir'de bazı kahvehanelerde, kumar oyunlarının engellenmesine yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 24 kıraathane denetlenerek, 217 şüphelinin kimlik bilgileri sorgulandı.

        Denetimlerde bir şüphelinin "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan arandığı ve hakkında 11 bin 200 lira adli para cezası bulunduğu belirlendi.

        Başka bir şüphelinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Bir işletme sahibine kapalı alanda sigara kullanımına izin verdiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

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