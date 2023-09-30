Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Dolu ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

        Yağış dolayısıyla kentin birçok noktasında hasarlı trafik kazaları oldu. Çevre yolundaki Kartal Alt Geçidi'nde su birikintisi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu, bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri, alt geçitte biriken su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

        Yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan Emek Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Bulvarı'nda 2 aydınlatma direği, yağış sebebiyle devrildi.

        Belediye ve trafik ekipleri, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Eskişehir'deki kahvehanelerde kumar denetimi yapıldı
        Eskişehir'deki kahvehanelerde kumar denetimi yapıldı
        Eskişehir'de "10. Mantık Koordinasyon Toplantısı ve Klasik Mantıkta Beş San...
        Eskişehir'de "10. Mantık Koordinasyon Toplantısı ve Klasik Mantıkta Beş San...
        Savcı, Rus eşini öldüren sanık için `caydırıcı ceza´ talep etti
        Savcı, Rus eşini öldüren sanık için `caydırıcı ceza´ talep etti
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de "Türk Dünyası Gençlik Dijital Medya Akademisi" projesinin sert...
        Eskişehir'de "Türk Dünyası Gençlik Dijital Medya Akademisi" projesinin sert...
        Eskişehir'de haksız fiyat artışına yönelik denetimler yapıldı
        Eskişehir'de haksız fiyat artışına yönelik denetimler yapıldı