Eskişehir'de bir evden hırsızlık yapan 3 zanlı güvenlik kamerasında
Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Sevindik Sokak'taki apartmana gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın şüpheli, binadaki bir daireden ziynet eşyası çalarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, daireden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin elleriyle yüzlerini kapatıp binadan çıktıkları görülüyor.