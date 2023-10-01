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        Eskişehir'de bir evden hırsızlık yapan 3 zanlı güvenlik kamerasında

        Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:09
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        Eskişehir'de bir evden hırsızlık yapan 3 zanlı güvenlik kamerasında
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        Eskişehir'de bir evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Sevindik Sokak'taki apartmana gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın şüpheli, binadaki bir daireden ziynet eşyası çalarak bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, daireden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin elleriyle yüzlerini kapatıp binadan çıktıkları görülüyor.

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