Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Operasyonda bir şüpheliyi yakalayan ekipler, yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 5 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        - "Abartı egzoz" takılan 3 aracın sürücüsüne para cezası

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri egzozlarından yüksek ses çıkan araçlara yönelik denetim yaptı.

        "Abartı egzoz" olarak tabir edilen ve aşırı gürültü çıkaran 3 aracın sürücüsüne toplam 12 bin 192 lira cezai işlem uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Savunmasında, 'Allah hakimlerimizi, savcılarımızı başımızdan eksik etmesin'...
        Savunmasında, 'Allah hakimlerimizi, savcılarımızı başımızdan eksik etmesin'...
        Eskişehir'de 2 akrabasını silahla öldüren baba ve iki oğluna ikişer kez müe...
        Eskişehir'de 2 akrabasını silahla öldüren baba ve iki oğluna ikişer kez müe...
        Eskişehir'de 406 adet sahte 100 dolar ele geçirildi; 1 tutuklama
        Eskişehir'de 406 adet sahte 100 dolar ele geçirildi; 1 tutuklama
        Eskişehir'de sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de sahte para operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
        Eskişehir'de seyir halindeki otomobil yandı