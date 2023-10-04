Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda bir şüpheliyi yakalayan ekipler, yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 5 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

- "Abartı egzoz" takılan 3 aracın sürücüsüne para cezası

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri egzozlarından yüksek ses çıkan araçlara yönelik denetim yaptı.

"Abartı egzoz" olarak tabir edilen ve aşırı gürültü çıkaran 3 aracın sürücüsüne toplam 12 bin 192 lira cezai işlem uygulandı.