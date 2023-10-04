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        Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayıp evini ateşe veren sanığa 18 yıl hapis cezası

        Eskişehir'de, tartıştığı eşini bıçakla yaralayıp evi ateş verdikten sonra intihar girişiminde bulunan sanığa, 18 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:49
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        Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayıp evini ateşe veren sanığa 18 yıl hapis cezası
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        Eskişehir'de, tartıştığı eşini bıçakla yaralayıp evi ateş verdikten sonra intihar girişiminde bulunan sanığa, 18 yıl hapis cezası verildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında tutuklu sanık İran uyruklu Hamid S. ile taraf avukatları katıldı.

        Karardan önce son sözleri sorulan sanık Hamid S, sadece kendisine zarar vererek evi yaktığını iddia etti. Sanık, "Eşime karşı herhangi bir şey yapmadım, beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık hakkında "Yangın çıkarmak suretiyle kadın olan eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, 18 yıl hapis cezasına hükmetti.

        - "Beni acı çektirerek öldürmek istiyordu"

        Olaydan yaralı kurtulan Bangladeş uyruklu Ferini R. ise "Zamanında biz İran'a gittik. Bize 3 ay boyunca yurt dışı yasağı konuldu. Olay gecesi çalışıyordum. Eve geldiğimde, 'Bu son gecemizdi, beni mi istemiyorsun?' dedi. Çünkü başkasıyla birlikte olmuştu. Bunu kızım da görmüştü. Kalktı, gözlerime biber gazı sıktı. Cam açıktı. Ben bağırarak yardım istedim. Bağırırsam elindeki bıçağı saplayacağını söyledi. O sırada polisler sesimi duymuş. Ellerimi iple bağladı. Sonra başımın arka tarafından sürekli yumrukla vurdu. Beni acı çektirerek öldürmek istiyordu." diye konuştu.

        - Olay

        20 Haziran 2022'de Sütlüce Mahallesi'nde ikamet eden İran uyruklu Hamid S. (44), eşi Bangladeş uyruklu Ferini R'yi (38) çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe vermişti.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girmiş, şüpheli Hamid S'yi etkisiz hale getirerek, yaralı kadını evin dışına çıkarmıştı. Eşini bıçakla yaraladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şüpheli Hamid S. ise hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanmıştı.

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