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        Eskişehir'de yayaya çarpıp kaçan otomobilin sürücüsüne ev hapsi

        Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak kaçan otomobilin sürücüsüne ev hapsi cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:19
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        Eskişehir'de yayaya çarpıp kaçan otomobilin sürücüsüne ev hapsi
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        Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak kaçan otomobilin sürücüsüne ev hapsi cezası verildi.

        28 Eylül'de Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarparak bölgeden uzaklaşması hakkında karar verildi.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışma kapsamında 80 güvenlik kamerasına ait 50 saatlik görüntü kaydını incelendi ve otomobilin sürücüsünün M.O.T. olduğunu belirlendi.

        Şüpheli ekiplerce kazaya karıştığı otomobille beraber yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O.T'ye çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

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