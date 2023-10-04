Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı

        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şeker Mahallesi'ndeki Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasının arka girişinde aralarında husumet bulunan Hüseyin T, oğlu Süleyman T. ile Hüseyin Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi Hüseyin T, oğlu Süleyman T. ve 20 yaşındaki Hüseyin Y. yaralandı.

        Baba ve oğlu Eskişehir Şehir Hastanesi, Hüseyin Y. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Ameliyata alındığı öğrenilen Hüseyin Y'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

        Polis ekipleri, hastane çevresi ile tarafların evlerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de hayvan bakımevinin kapatma kararına, 'yürütmeyi durdurma' çıkt...
        Eskişehir'de hayvan bakımevinin kapatma kararına, 'yürütmeyi durdurma' çıkt...
        Eskişehir'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
        Eskişehir'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 yaralı
        Yayaya çarpıp kaçan sürücüye ev hapsi
        Yayaya çarpıp kaçan sürücüye ev hapsi
        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        "İŞKUR Yol Arkadaşım" tırı Eskişehir'e ulaştı
        "İŞKUR Yol Arkadaşım" tırı Eskişehir'e ulaştı