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        Eskişehir'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:50
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        Eskişehir'de çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Şeker Mahallesi'ndeki Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın arka girişinde dün aralarında husumet bulunan Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile çıkan silahlı kavgada yaralandıktan sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yurdusever, kurtarılamadı.

        Öte yandan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 19 yaşındaki Süleyman T'nin tedavisi tamamlandı. Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Süleyman T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Baba Hüseyin T'nin ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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