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        Eskişehir'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Eskişehir'de polis ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:58 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:02
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        Eskişehir'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.K. ve A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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