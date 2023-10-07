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        Eskişehir Vali Yardımcısı Altun, afet yönetimine dikkati çeken yayım hazırladı

        Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'un editörlüğünü üstlendiği "Disiplinler Arası Bir Bakışla Afet Yönetimi" adlı eser, bilimsel kitap kategorisinde yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:09 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:31
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        Eskişehir Vali Yardımcısı Altun, afet yönetimine dikkati çeken yayım hazırladı
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        Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'un editörlüğünü üstlendiği "Disiplinler Arası Bir Bakışla Afet Yönetimi" adlı eser, bilimsel kitap kategorisinde yayımlandı.

        Altun, kitap mağazaları ile internet üzerinde satışa sunulan eseri, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a takdim etti.

        Afet yönetimindeki disiplinlerin bilimsel çalışmalar üzerinden anlatıldığı, ekonomi, sosyal hizmet, psikoloji ve iletişim gibi alanların işlendiği kitapta, Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Doç. Dr. Serdar Yener, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Beki, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İslamoğlu ile Esra Çömezoğlu gibi isimlerin makaleleri yer alıyor.

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