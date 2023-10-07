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        Eskişehir'deki "engelsiz cami" özel gereksinimli bireylerin ibadetlerini kolaylaştırıyor

        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de, özel gereksinimli bireylere yönelik tasarlanarak açılan Şahver Sultan Engelsiz Camisi ve Kur'an Kursu'nda işitme, görme ve ortopedik engelliler, rahatça ibadet edebilmelerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim öğrenme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:25
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        Eskişehir'deki "engelsiz cami" özel gereksinimli bireylerin ibadetlerini kolaylaştırıyor
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        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de, özel gereksinimli bireylere yönelik tasarlanarak açılan Şahver Sultan Engelsiz Camisi ve Kur'an Kursu'nda işitme, görme ve ortopedik engelliler, rahatça ibadet edebilmelerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim öğrenme imkanı buluyor.

        Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki cami ve Kur'an kursu, 2018 yılında 81 yaşında vefat eden Arifan Kadın ve Aile Kuruluşları Dayanışma Derneği kurucusu yazar Şahver Çelikoğlu anısına ailesi tarafından yaptırılarak 2021'de ibadete açıldı.

        İl Müftülüğünce projelendirilen özel rampa, sarı çizgi, engelli park alanı ile Braille alfabesiyle (görme engelliler için geliştirilmiş yazı biçimi) oluşturulan kitaplar ve kabartmalar bulunan cami, kentteki özel gereksinimlilerin daha rahat ibadet edebilmesine imkan sağlıyor.

        Namaz vakitlerinde işitme engelliler için minaresindeki ışıkları yanıp sönen "indüksiyon döngü" (arka plan gürültüsünün azaltılması) sistemine sahip camideki Kur'an kursuna katılan işitme ve görme engelliler, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan yayımlardan yararlanarak işaret dili ve Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı da öğreniyor.

        Engellilerin hayatını kolaylaştıran tasarım, ürün, proje ve uygulamaları desteklemek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2021'de düzenlenen "Erişilebilirlik Ödülleri" yarışmasında Eskişehir Müftülüğü, Şahver Sultan Engelsiz Camisi ve Kur'an Kursu projesiyle ikincilik ödülünü aldı.

        İl Müftüsü Bekir Gerek, AA muhabirine, engelli bireylere büyük önem verdiklerini söyledi.

        Özel gereksinimlilerin ibadet edebilmelerine yönelik talepler aldıklarını anlatan Gerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir hayır sahibimiz böyle bir camiyi yaparak bize teslim etmeyi arzu etti. Biz de Avrupa standartlarına uygun bir proje yaptık. Projeyi cami ve müştemilatı ile görme ve işitme engelliler için Kur'an kursu olarak şekillendirdik. Camimizde işitme ve görme engellilere düzenli Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Kursumuzda Türk alfabesini Braille alfabesine çeviren bir yazıcımız da var. Bu, çok önemli bir hizmet. İşaret diliyle eğitim vermemizin yanı sıra ortopedik engelliler de camimizde rahatlıkla ibadetlerini yapabiliyorlar."

        Kur'an kursuna gelenlere servis hizmeti sunduklarını belirten Gerek, önemli bir farkındalık oluşturdukları bu camiyi yaptıran hayırseverlere, inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        - "Gelenler memnun kalıyor"

        Caminin imam hatibi Yüksel Karaca da özel gereksinimli bireylere ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını dile getirdi.

        Ortopedik, işitme ve görme engellilerin ibadetlerini en güzel şekilde yapabilmelerini sağladıklarını aktaran Karaca, "Camimizde işitme engellilere yönelik 'indüksiyon döngü' sistemi var. Böylece vaazları ve hutbeleri daha rahat duyabiliyorlar. Minaremizdeki ışıklar, işitme engelliler için ezan vakitlerinde yanıp sönüyor. Minberimiz de engelli vatandaşlar için tasarlandı. Gelenler memnun kalıyorlar." diye konuştu.

        Görme engellilere eğitim veren Kur'an kursu öğreticisi Sema Çetinkaya, derslerine Braille alfabesini kodlayarak başladıklarını bildirdi.

        Ardından Kur'an-ı Kerim eğitimine geçtiklerini kaydeden Çetinkaya, şunları anlattı:

        "Birçok görme engelliye hem Braille hem de Kur'an-ı Kerim eğitimi verdik. Öncelikle kursiyerin psikolojik durumunu anlamaya çalışıyorum. Kendimizi sevdirdikten sonra dini anlamda yükümlü olduklarını anlatıyoruz. Daha sonra Kur'an eğitimine geçiyoruz. Bu süreç öğrenciye göre 1 yıl ila 3 hafta arasında değişiyor. Haftada 2 gün, 9 öğrenciye yüz yüze eğitim veriyorum. Kursumuza katılmak için en az yüzde 40 işitme veya görme engelli olmanız gerekiyor. Kursiyerler Türkçe Braille de öğrendikleri için günlük hayatlarını daha rahat sürdürebiliyorlar."

        İşitme engellilerin eğitmeni Saliha Özkan, kursiyerlere Kur'an-ı Kerim'i işaret dilindeki harflerle öğrettiklerini, namaz, oruç gibi bilgileri de elinden geldiğince anlattığını belirtti.

        Görme ve işitme engelli Aylin Demirtaş ile Sevil Arabacı da kursta diğer özel gereksinimli bireylerle kaynaştıklarını, eğitimlerine devam etmek istediklerini anlattı.

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