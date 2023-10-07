Anadolu Üniversitesi ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürlüğü arasında "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kampüs" hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürlüğü arasında "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kampüs" hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile İŞKUR İstanbul İl Müdürü Kadir Akyüz'ün imzaladığı protokol kapsamında, öğrencilerin üniversite bünyesinde oluşturulacak "İŞKUR Kampüs" hizmetinde görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla iş gücü piyasasına dahil edilmesi hedefleniyor.

İşbirliği çerçevesinde, öğrencilere kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme yapılması da amaçlanıyor.