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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:13
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 29 okul çevresi ve park kontrol edildi.

        37 okulu ziyaret eden ekipler, 12 market ve tekel bayisi, 4 tütüncü, bir bahis bayi ve bir kafeye yönelik denetimlerde bulundu.

        Ekiplerce şüpheli görülen 43 kişi sorgulandı.

        - "El Elele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında 5 bin 860 öğrenci bilgilendirildi

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) öğrencilerin terör örgütleri faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyeti icra etti.

        "El Elele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlüklerinin de katılımıyla 5 bin 860 öğrenciye kurulan stantta gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

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