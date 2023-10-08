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        Eskişehir'de polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:25 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:31
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        Eskişehir'de polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 280 personel ve 3 Çevik Kuvvet Timi ile 1 Özel Harekat Timinin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

        Ekiplerce 404 kişinin sorgulandığı uygulamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve hırsızlık, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, tehdit gibi suçlardan toplamda 8 kişinin arandığı belirlendi. 3 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

        86 umuma açık yeri denetleyen ekipler, 6 işletmede tespit edilen eksikler nedeniyle gerekli idari işlemleri uyguladı.

        416 aracın kontrol edildiği denetimde, 41 sürücüye toplamda 212 bin 470 lira idari para cezası kesildi.

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