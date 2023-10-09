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        "Kafes" operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 12 şüpheli adliyede

        "Kafes" operasyonu kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:58
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        "Kafes" operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 12 şüpheli adliyede
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        "Kafes" operasyonu kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kentte eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozdukları, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamladı.

        Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirilen 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Çalışma kapsamında 13 zanlının ise başka suçlardan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

        31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 şüpheliye yönelik çalışma başlatılmış, 12'si gözaltına alınmıştı. Operasyonda yapılan aramalarda, işlenen suçlarda kullanılan 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 2 pala tabir edilen kesici alet, 6 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirilmişti.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sürecinde, şüphelilerin "Kasten yaralama, tehdit, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanuna muhalefet, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edilmişti.

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