Aort damarı yırtılan hasta Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

Eskişehir'de, bel ve sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu Eskişehir Şehir Hastanesinde aort damarı yırtıldığı anlaşılan 83 yaşındaki hasta, 6 saatlik operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kalp damar cerrahları Doç. Dr. Yıldırım Gültekin, Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Sadık Özkavak tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından 3 gün yoğun bakımda tutulan hasta, taburcu olacağı günü bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, halk arasında "aort damarı yırtılması" olarak bilinen "aort diseksiyonu" vakalarının yarısının tanı alamadan hayatını kaybettiğini ifade etti.

Dr. Kaya, şunları bildirdi:

"Ölüm oranı, hastalık tedavi edilmediği takdirde her saat yüzde bir artmaktadır. Hasta ameliyat edilmez ise ölüm kaçınılmazdır. Aort diseksiyonu ameliyatlarında başarı, acil servis, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ile anestezi branşlarının koordinasyon ve uyum içinde çalıştığı, tecrübeli kalp takımlarının bulunduğu merkezlerde mümkündür. Hastamızın yaş grubu da göz önüne alındığında şifa bulması hepimiz için gurur vesilesi oldu. Tüm ekibimizin ellerine sağlık."