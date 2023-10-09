Eskişehir'de okul servisleri denetlendi

Eskişehir'de okul servislerine yönelik 2-9 Ekim tarihlerinde denetim yapıldı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet bölgesinde toplam 50 okul servis aracı ve şoförünün kontrol edildiği ve kontrol edilen araçlarda herhangi bir eksiklik veya kural ihlali bulunmadığı belirtildi.

Jandarma bölgesinde ise 54 okul servis aracı denetlenerek 1 okul servisi sürücüsüne 436 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan kontrollerde 30 servis araç sürücüsüne Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan "Güvenli Servis Kullanım Kartı" dağıtıldı.

Okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.