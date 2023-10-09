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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 2-9 Ekim tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:18
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 2-9 Ekim tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet bölgesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 olayda işlem yapılan 6 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı belirtildi.

        "Uyuşturucu madde kullanma" suçundan 23 olayda 26 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Toplam 28 olayda 32 şüpheliye işlem yapılmış, 3 şüpheli adli makamlarca tutuklanmış, 29 şüpheli serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Şüphelilerden toplamda 84,80 gram sentetik uyuşturucu madde, 6,24 gram esrar, 9 bin 712 sentetik hap, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

        Jandarma bölgesinde ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 olayda 3 şüpheliye işlem yapıldığı, 3 şüphelinin de yakalandığı ifade edildi.

        Olayda 8 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 7 fişek ile çeşitli türlerde toplamda 4,5 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

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