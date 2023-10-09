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        Eskişehir'de inşaattan düşen 2 işçi yaralandı

        Eskişehir'de çalıştıkları inşaatın 3'üncü katından düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:53
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        Eskişehir'de inşaattan düşen 2 işçi yaralandı
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        Eskişehir'de çalıştıkları inşaatın 3'üncü katından düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Hoşnudiye Mahallesi 734.Sokak'taki bir inşaatın üçüncü katında çalışan işçilerden İmam U. ve Sadettin B. çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek bir alt katta bulunan emniyet filesine düştü.

        Filenin yırtılması sonucu 2 işçi beton zemine düştü. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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